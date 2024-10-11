ملفات نشرة السومرية.. شبهات تجهيز معامل الاسفلت والضغوط في ميناء الفاو والقوانين الخلافية

*الاحتلال الصهيوني يستهدف قلب العاصمة بيروت بغارتين.. والحصيلة أكثر من عشرين شهيدا وعشرات الجرحى*بتوجيه يشوبه الفساد.. النفط تجهز معامل الاسفلت بحصص زيت الوقود خلافا لقرار حكومي يقضي بإيقاف التجهيز*الحسيني يكشف عن ضغوط لمنح ميناء الفاو لشركة يديرها الصهاينة.. وينتقد سياسة "سومو" بتخفيض سعر النفط*مصادر نيابية تنفي تأجيل القوانين الخلافية الى فصل لاحق.. وتؤكد: الاسبوع المقبل سيشهد تمرير العفو والاحوال الشخصية*بغداد تتصدر مدن العالم بنسبة تلوث الهواء بحسب مؤشر دولي.. ومختصون يعزون الاسباب لزيادة الانشطة الضارة للبيئة