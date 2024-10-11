نشرة السومرية.. حرب لبنان وتوطين اللاجئين في العراق وجدل الأحوال الشخصية

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية اليوم الجمعة 11 تشرين الاول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• العراق ينفي انباء توطين اللاجئين اللبنانيين، ويواصل تقديم الدعم وارسال المواد الاغاثية الى المتضررين



• مع انباء قرب اقراره.. العفو الدولية تنتقد تعديلات قانون الاحوال.. والبرلمان الأوروبي يعده انتهاكا لحقوق المرأة



• بتوجيه يشوبه الفساد.. النفط تجهز معامل الاسفلت بحصص زيت الوقود.. وتخالف قرارا حكوميا بايقاف التجهيز



• بغداد تتصدر مدن العالم بنسبة تلوث الهواء.. ومختصون يعزون الاسباب لزيادة الانشطة الضارة للبيئة

• بعد قصف بيروت.. الاحتلال يستهدف موقعا للجيش اللبناني.. وميقاتي ينتقد الصمت الدولي تجاه المجازر الصهيونية• العراق ينفي انباء توطين اللاجئين اللبنانيين، ويواصل تقديم الدعم وارسال المواد الاغاثية الى المتضررين• مع انباء قرب اقراره.. العفو الدولية تنتقد تعديلات قانون الاحوال.. والبرلمان الأوروبي يعده انتهاكا لحقوق المرأة• بتوجيه يشوبه الفساد.. النفط تجهز معامل الاسفلت بحصص زيت الوقود.. وتخالف قرارا حكوميا بايقاف التجهيز• بغداد تتصدر مدن العالم بنسبة تلوث الهواء.. ومختصون يعزون الاسباب لزيادة الانشطة الضارة للبيئة