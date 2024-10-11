القانونية النيابية: لا تأجيل للقوانين المهمة والتصويت عليها مرتبط بالاتفاقات السياسية ‎

تعثر المطروحة للتصويت ولد رؤية لدى حول احتمالية تأجيل "الاحوال" والعفو "واعادة العقارات" للفصل التشريعي المقبل، الا ان هذا الامر نفته القانونية النيابية التي اكدت ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على هذه بجلسة واحدة.ويكشف برلمانيون مستقلون ان حضور نواب الكتل الكبيرة خلال الجلسات الماضية، كان مرتبطا بالاتفاقات السياسية التي باتت غير واضحة المعالم بشان المطروحة.ووفق مصادر نيابية فان الاسبوع المقبل سيشهد عقد اربع جلسات وصفت بالحاسمة، وذلك للتصويت على في مقدمتها قانون الاحوال.