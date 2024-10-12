نشرة السومرية.. ارتفاع حصيلة شهداء لبنان وموقف اليونيفيل من المغادرة واستجوابات البرلمان

# ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان جراء العدوان الصهيوني.. وخروج مئة مركز للرعاية عن الخدمة# اليونيفيل ترفض مغادرة مواقعها على الحدود اللبنانية.. وحزب الله يستهدف مصنع متفجرات في حيفا ومركز للاتصالات# يستعد للتصويت على التقارير الخاصة بتقييم الاداء الوزاري.. تمهيدا لاستجواب المقصرين# السوداني يوجه بإيقاف الزيادة الضريبية على نقل ملكية العقار.. ولجنة للتحقيق مع المعنيين في إصدار قرار الزيادة# في ملف فساد المشاريع.. وثيقة تكشف عن صرف نحو خمسين مليونا لطلاء مجسر في الديوانية، قام متطوعون بطلائه مجانا