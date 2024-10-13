عراقجي في بغداد وغارات عنيفة تضرب لبنان.. ملفات السومرية بنشرة الظهيرة

- سلسلة غارات عنيفة تستهدف مناطق وشرق .. وحزب الله يقصف تل أبيب بسرب من المسيرات- بعد تطويق بالكامل.. الاحتلال يقتل ثلاثمئة فلسطيني خلال ايام.. ويبدأ بتنفيذ خطة لتجويع المحاصرين- خلال جولة اقليمية.. وزير خارجية في .. واهداف الزيارة تتضمن بحث جهود وقف الحرب والتوتر في المنطقة- بمبالغ تتجاوز عشرة اضعاف قيمته الاصلية.. الكشف عن شبهات فساد في عقد "المسيب - كربلاء" للسكك