الأوضاع الحالية تسبب ركودا كبيرا في اسواق العاصمة

أدى تلاعب سعر الصرف وعدم استقراره والاوضاع التي تشهدها المنطقة إلى ارتفاع اسعار بعض المواد.مما تسبب بتراجع القدرة الشرائية حيث بدت الاسواق شبه خالية من المتبضعين. يفتحون ابواب محالهم من ساعات الاولى حتى اوقات الغروب دون ارباح.إليكم ما اكده أصحاب المحال التجارية لكاميرا السومرية!