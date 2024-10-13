ازمة وقود الكاز مستمرة... وطوابير من المركبات امام المحطات!

أزمة وقود... للتزود بمادة الكاز.. وقوف طوابير من المركبات لساعات امام محطات تعبئة الوقود





تستمر ازمة وقود الكاز في ما يدفع اصحاب المركبات الى الوقوف في طوابير لساعات لتزويد مركباتهم بالوقود تلك المعاناة تتضاعف عند المزارعين في من اجل تشغيل مضخات الري التي تعمل على وقود الكاز.

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