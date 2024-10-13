لجنة التخطيط تبدأ بمناقشة تقريرها الثالث الخاص بتقييم عمل الوزراء

في وقت يستعد للتصويت على التقريرين والثاني تمهيدا لاستجواب المقصرين، كشفت التخطيط عن البدء بمناقشة تقريرها الثالث بتقييم عمل الوزراء.ومن المتوقع ان تشهد الجلسات المقبلة عرض تقرير المختصة، تمهيدا لاستضافة او استجواب الوزراء المقصرين.ماذا كشف بعض لكادر السومرية؟