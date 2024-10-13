"رئاسة البرلمان" مؤجلة الى بعد الانتخابات البرلمانية

- في ظل تعنت بعض الاطراف بقراراتها وغياب التوافقية ومع اطالة امد ازمة رئاسة التي تجاوزت عشرة اشهر, يرجح سياسيون ترحيل المعضلة للانتخابات المقبلة!إليكم ما كشفه محللون لكاميرا في هذا التقرير.