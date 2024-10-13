إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 13 تشرين 2024 وتحديداً في 7:45م.





#الكبريت يغطي اجواء .. اجتماعات مكثفة لتحديد الاسباب واجراءات روتينية لاحتوائها



# حفار قبور يترشح للانتخابات في الاقليم ويقول : سأنفع أحياءكم كما موتاكم



#استمرار الانتهاكات الصهيونية في وغزة.. والعراق يدعو لحظر توريد السلاح إلى اسرائيل

# وزير غائب ووكلاء مشبوهون.. النفط تمر في أسوأ مراحلها والمهربون يعيشون بنعيم#الكبريت يغطي اجواء .. اجتماعات مكثفة لتحديد الاسباب واجراءات روتينية لاحتوائها# حفار قبور يترشح للانتخابات في الاقليم ويقول : سأنفع أحياءكم كما موتاكم#استمرار الانتهاكات الصهيونية في وغزة.. والعراق يدعو لحظر توريد السلاح إلى اسرائيل