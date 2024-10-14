نشرة السومرية.. وزارة النفط تعيش أسوأ مراحلها وملف حصر السلاح بيد الدولة

• تعيش اسوأ مراحلها.. وزير غائب ورقابة معدومة، ووكلاء مشبوهون يعبثون بموارد الوزارة• لحصر السلاح بيد .. تحركات حكومية لشراء الاسلحة المتوسطة، ومطالبات بضبط الحدود والمنافذ• مع استمرار عمليات التدقيق.. تنسيق وزاري لشمول النازحين داخل المخيمات وخارجها بالتعداد السكاني• في اعنف هجوم.. يقصف معسكر "غولاني" في بمسيرات انقضاضية، موقعا خسائر فادحة