فساد وصفقات بغياب الوزير!‎

بلا رقيب أو مساءلة، ايدي الفساد في تفرض سيطرتها على مفاصل المؤسسة نتيجة غياب الوزير لاسباب صحية، فالوزارة تدار من قبل وكيلين احدهما يقوم بعقد صفقات مشبوهة مع شركات اجنبية، والاخر يخالف القرارات الحكومية الخاصة بالتجهيز.ماذا كشف رئيس النفط والغاز بمجلس لكادر السومرية؟