نشرة السومرية.. مؤشرات فساد في مصفى كربلاء وسكان بغداد يواجهون ضعفا في الخدمات

عشية الدخول بمرحلة الصمت الانتخابي.. المفوضية تكمل استعداداتها لانتخابات برلمان الاقليم.. وتتوعد المخالفينفي .. التركمان يرفضون منح المكون منصب المحافظ، ويجددون موقفهم بعدم المشاركة بالحكومةالاغلاق المتكرر لمصفى كربلاء يؤشر خللا في التنفيذ.. والمعلومات تكشف عن فساد وتواطؤ وهدر للاموالمع زيادة عدد سكانها.. تشهد ضعفا في الخدمات المقدمة للمواطنين.. والاسباب تعزى لغياب التخطيطتجدد الغارات على بلدات جنوب وشرق لبنان.. واليونسيف تكشف عن نزوح اكثر من 400 الف طفل بسبب الحرب