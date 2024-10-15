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مستشار حكومي: الحكومة نجحت بالحفاظ على الدور الدبلوماسي للعراق في المنطقة
خاص السومرية
2024-10-15 | 15:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,977 مشاهدة
أكد المستشار
السياسي
لرئيس الوزراء
فادي
الشمري، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة نجحت في الحفاظ على الدور الدبلوماسي للعراق في المنطقة وعلى منع التصعيد والتأكيد على دعم
العراق
للشعبين الفلسطيني واللبناني في ضل ما يتعرضون له، موضحا ان
العراق
لن يسمح باستهداف أي من دول الجوار انطلاقا من أراضيه او عبر اجوائه.
وقال الشمري في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة
السومرية
الفضائية، ان "المنطقة على كف عفريت وهناك اختناقات سياسية وعسكرية تفرض على
العراق
موقف لابد من اتخاذه امام آلة عسكرية فتاكة تفتك بالفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء وهناك محور اخر هو واجب حماية الشعبين اللبناني والفلسطيني ومهمة إيقاف مجرم مجنون يحاول ان ينفذ خططه الدموية والتوسعية في المنطقة".
وأضاف ان "الحكومة نجحت لغاية
الان
ان تحافظ على دور
العراق
الدبلوماسي في المنطقة مدعوما بالمرجعية والجزء الأكبر من الاطار"، موضحا ان "الفريق الحكومي متواصل على مدار الساعة للتواصل مع الجميع لتقليل التصعيد ومنع انتشار الحرب وحيدين من دون دعم من الأطراف الأخرى وهذا يدعو الى اتخاذ خطوات لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين واللبنانيين".
وأشار الشمري الى ان "الموقف الدولي يحتاج الى تحريك لا يتم
الان
سوى من
العراق
الذي يحاول بكل السبل منع تمدد النزاع ال المنطقة او دخول
العراق
في الصراع العسكري في الصراع الدائر في المنطقة".
ولفت الى ان "هناك ضغوطات من التحالف الدولي على إسرائيل لمنع الاعتداء على
العراق
وليس هناك معرفة لبنك الأهداف في
العراق
الذي قد تستهدفه إسرائيل ردا على العمليات التي تنطلق من العراق"، وبين ان "العملية التي نفذت في الجولان لم تنطلق من
العراق
وإسرائيل تحاول خلط الأوراق لتحقق غاية في توريط
العراق
بالحرب وتسهل استهدافها لمواقع بالعراق".
وأكد الشمري، ان "إسرائيل لم تحقق أهدافها في غزة ولبنان على الرغم من استهداف شخصيات عظيمة وكبيرة مثل السيد حسن نصر الله".
وشدد على ان "العراق يحترم دول الجوار ولن يسمح تحت أي ظرف استهداف أي دولة مجاورة انطلاقا من أراضيه او عبر اجوائه"، مبينا ان، الأجهزة الأمنية ليست قاصرة او ضعيفة بحيث تسمح لاي طرف باستهداف دول الجوار".
وبين الشمري ان "العراق يجري حوارات مع الجميع لكي يحافظ على الهدوء في المنطقة ومنع توسع الحرب"، مشيرا الى انه "لا أحد يعلم موعد الرد الإسرائيلي على إيران والا المواقع التي قد تستهدف وهناك تسريبات مقصودة تدعي ضرب بعض المواقع العسكرية والنفطية الإيرانية".
ولفت الى ان "هناك تسوية متوقعة في المنطقة بعد الانتخابات الامريكية يجري الترتيب لها الان"، مؤكدا ان "العراق قادر بشكل كبير على منع استخدام اجواءه للهجوم على إيران".
وشدد الشمري على ان "العراق سيقبل بحل الدولتين اذا ما قبلت به جميع الأطراف الفلسطينية لان
العراق
يؤمن بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ونسعى الى الوصول الى هذه النقطة بالتواصل مع جميع الفاعلين في المنطقة".
وبين الشمري ان "مؤتمر رئيس هيئة النزاهة غير صحيح لانه كان قد منع من الظهور بأمر مباشر من
رئيس الوزراء
لكنه خالف الامر ونشر الموضوع على وسائل الاعلام وهذا امر لا يخدم القضية ويضر بالمصلحة العامة".
وأشار الى ان "اثارة موضوع التجسس داخل مكتب
رئيس الوزراء
مبالغ فيه وليس هناك إمكانيات بحسب ما يروج له"، مؤكدا ان "الامر انتهى باتفاق الجميع كون الموضوع منتهي لعدم وجود إمكانية لمثل هذه العملية"، مشيرا الى ان "تصريحات الحلبوسي لم تكن دقيقة او مبنية على أسس قانونية".
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