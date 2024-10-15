التنسيقي يناقش ملفات عدة ابرزها رئاسة البرلمان وتعيين السفراء‎

ثلاثة ملفات مهمة طرحت على طاولة اجتماع الاطار التنسيقي بحضور رئيس الحكومة، في مقدمتها ازمة رئاسة البرلمان، ووفق نواب فان ابرز مخرجات الاجتماع هي حسم المنصب بعيدا عن المحاباة.وتطرق الاجتماع لمواضيع اخرى لاتقل اهمية منها ملف السفراء، حيث نواب الحكومة بضرورة حسم ارسال قائمة السفراء الى كونهم يمثلون البلاد.وكان للتعداد السكاني حصة من المناقشات التي يصفها سياسيون بالمهمة، في ظل ما يمتلكه الاطار من مقاعد نيابية تمثل الكفة الراجحة لاي قرار او قانون يحتاج الى المرور عبر السلطة التشريعية.