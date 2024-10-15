موازنة 2025: مطالبات باعداد صيغة واقعية لجداول موازنة العام المقبل

لم تنته ازمة الموازنة بصيغتها الثلاثية، يعود عن جداولها مجددا، يؤشر فائضاً مالياً يراد استثماره باعداد موازنة العام المقبل، لخلق نوع من الاريحية في ابواب الانفاق، دون التسبب بحالة قلق تربك الوضع الاقتصادي.ويأمل اخرون ان يكتمل انجاز تلك الجداول قبل نهاية العام، لان ذلك يمثل طعناً بالقانون وفق رأي مراقبين، يجدون ان انجازها مبكرا يمنح فرصة مراجعتها وتدقيقها دون التأثير على موعد اقرارها.