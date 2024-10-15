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موازنة 2025: مطالبات باعداد صيغة واقعية لجداول موازنة العام المقبل

خاص السومرية

2024-10-15 | 15:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موازنة 2025: مطالبات باعداد صيغة واقعية لجداول موازنة العام المقبل
المصدر:
السومرية
208 مشاهدة

يعود الحديث عن جداول الموازنة العامة، وسط مطالبات بضرورة اعدادها بواقعية، مع امكانية استثمار الفائض باعداد موازنة العام المقبل لخلق اريحية اقتصادية.

لم تنته ازمة الموازنة بصيغتها الثلاثية، يعود الحديث عن جداولها مجددا، يؤشر البعض فائضاً مالياً يراد استثماره باعداد موازنة العام المقبل، لخلق نوع من الاريحية في ابواب الانفاق، دون التسبب بحالة قلق مالي تربك الوضع الاقتصادي.

ويأمل اخرون ان يكتمل انجاز تلك الجداول قبل نهاية العام، لان ذلك يمثل طعناً بالقانون وفق رأي مراقبين، يجدون ان انجازها مبكرا يمنح البرلمان فرصة مراجعتها وتدقيقها دون التأثير على موعد اقرارها.
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