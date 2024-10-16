الدولار يضغط على جيوب ذوي الدخل المحدود وسط غياب الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي

ارتفاع ملحوظ شهدته الاسواق المحلية باسعار منتجاتها نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار، ليولد حالة من التساؤلات حول الدور الحكومي بالسيطرة على تقلبات .اصحاب القوت اليومي يشكون معاناتهم لكادر .