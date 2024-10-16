تلوث بغداد وصمت كردستان الانتخابي في نشرة الظهيرة على السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الأربعاء 16 تشرين 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.







- الخلاف يجمد انتخاب رئيس .. الاطار يتحرك لإعادة المياه الى مجاريها ويضغط باتجاه الحسم



- غلق معامل الطابوق غير المجازة ومنع حرق النفايات.. الداخلية تتحرك لانعاش ودرء خطر الثلوث



- شهداء وجرحى في غارات صهيونية جديدة جنوب .. واهالي يستفيقون على مجازر مروعة للاحتلال - وسط تنافس محتدم.. الصمت الانتخابي في يدخل حيز التنفيذ ,, والناخبون يستعدون للادلاء بأصواتهم- الخلاف يجمد انتخاب رئيس .. الاطار يتحرك لإعادة المياه الى مجاريها ويضغط باتجاه الحسم- غلق معامل الطابوق غير المجازة ومنع حرق النفايات.. الداخلية تتحرك لانعاش ودرء خطر الثلوث- شهداء وجرحى في غارات صهيونية جديدة جنوب .. واهالي يستفيقون على مجازر مروعة للاحتلال

