نشرة السومرية.. احتجاجات ذي قار وانتخابات كردستان وكواليس اجتماع الإطار الأخير

# بعد نجاح التصويت الخاص.. تستعد لاجراء الاقتراع العام لانتخابات الاقليم.. وتؤكد على سرية التصويت# الكشف عن كواليس الاجتماع الاخير للاطار.. على دعم مرشح واحد لرئاسة .. والثلاثاء موعد الانتخاب# استمرار الاحتجاجات الرافضة لتفعيل اوامر القبض في .. والداخلية تؤكد: مذكرات الاعتقال لاتشمل المتظاهرين# بسبب حرق المصاحب .. يخسر اثني عشر مليار دولار سنويا.. ويتكبد اضرارا بيئية جسيمة