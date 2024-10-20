اقتراع كردستان ولغط الربط السككي مع إيران.. أبرز ملفات نشرة السومرية

- باشراف العليا.. انطلاق التصويت العام لانتخابات برلمان الاقليم.. الف وواحد وتسعون مرشحا يتنافسون على مئة مقعد- الرئاسات تبحث ملفات مهمة ابرزها رئاسة والتعداد.. وتناقش تعزيز جهود حماية من اي تصعيد بالمنطقة- لغط حول مشروع الربط السككي مع .. مخاوف من تأثيره على المنافذ البحرية.. والنقل تطمئن: سينعش القطاع السياحي- بمجزرة صهيونية جديدة.. اكثر من سبعين شهيدا في بيت لاهيا، القصف طال منازل ومسجدا يؤوي نازحين