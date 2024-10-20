منظمة دولية تشخص مشكلة بانتخابات كردستان

وقال مدير علاقات المنظمة، عماد ركبي، في حديث لـ السومرية، إن "الكثير من الأشخاص عادوا إلى منازلهم ولم يؤدوا عملية الاقتراع بسبب أعطال في أجهزة البصمة".وأضاف ركبي، أن "بعض الأجهزة لا تستجيب لطلب البصمة ولا نوع البطاقة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشاركة نحو 31% في انتخابات برلمان إقليم حتى الساعة 12 ظهرا.وقالت المفوضية في بيان ورد لـ نيوز، إن "نسبة المشاركة العامة في عموم مدن إقليم في حتى الساعة 12 ظهرا بلغت 31%".وأضافت المفوضية، أن "نسبة المشاركة في كل من المحافظات كانت كالتالي، 34%، السليمانية 29%، دهوك 31%، حلبجة 33%".وانطلقت، صباح اليوم الأحد (20 تشرين 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان إقليم .