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الإسلاميون "تراجعوا" والجيل الجديد قفز.. نظرة على الخارطة السياسية لكردستان وفقًا للنتائج الأولية
خاص السومرية
2024-10-21 | 04:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,343 مشاهدة
السومرية
نيوز-خاص
من المؤمل ان تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عصر اليوم الاثنين، نتائج
الانتخابات
السادسة لإقليم
كردستان
منذ تأسيس الإقليم عام 1992.
وبعد 6 سنوات من غياب
الانتخابات
وتأجيلها لاكثر من مرة، حيث تم اجراء اخر انتخابات في 2018 وكان من المؤمل ان تجرى في 2021 لكن تم تأجيلها لاكثر من مرة بسبب ظروف مختلفة وخلافات سياسية كبيرة.
وبعد سنوات من الاحتقان والاستقطاب بين الأحزاب الكردية، حتى أصبحت هذه
الانتخابات
ساحة التحدي، كشفت النتائج الأولية عن ان تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدد كبير في الأصوات فيما حقق الجيل الجديد قفزة كبيرة مقارنة بالانتخابات السابقة في 2018.
لم تتغير الخارطة السياسية على صعيد الأحزاب الكبرى في القمة كثيرا في هذه
الانتخابات
لكنها بنفس الوقت حملت مفاجات واختلافات كبيرة في المستوى الثالث والرابع، حيث قفزت
حركة
الجيل الجديد بعدد الأصوات لتقترب من الاتحاد الوطني الكردستاني فيما تراجعت الأحزاب الإسلامية.
وعموما حصل الديمقراطي الكردستاني على حوالي 700 الف صوت، وهو رقم مقارب او اعلى بقليل تقريبا مما حصل عليه في
الانتخابات
السابقة 2018.
اما الاتحاد الوطني حصل على 350 الف صوت وهو اعلى بقليل مما حصل عليه في
الانتخابات
السابقة في 2018.
وفي المرتبة الثالثة يأتي حراك الجيل الجديد، الذي حصل على اكثر من 300 الف صوت في قفزة كبيرة مقارنة باقل من 130 الف صوت في
الانتخابات
السابقة 2018.
وبذلك حل الجيل الجديد محل التحالفات الإسلامية الكردية، التي حصلت بمجموعها على اكثر من 100 الف صوت فقط في هذه الانتخابات، مقارنة بأكثر من 280 الف صوت في انتخابات 2018.
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