بنشرة السومرية.. النتائج الأولية لانتخابات الإقليم وهيكلة موازنة العام المقبل وتلكؤ المشاريع

# تعلن النتائج الاولية لانتخابات برلمان الاقليم.. وتؤكد: نسبة المشاركة بلغت اثنتين وسبعين بالمئة# الحكومة تشرع باجتماعات هيكلة موازنة العام المقبل، وترجيحات بوصولها إلى مطلع السنة الجديدة# بعد التلكؤ بانجاز المشاريع.. تشكيل لجان تحقيقية في الاجازات التي منحها محافظ لشركات غير رصينة# في قضاء الحسينية.. حي النفط يعاني من سوء الخدمات.. نحو ثلاثة آلاف منزل يعيش سكانها اوضاعا مأساوية# قصفٌ صهيونيٌ عنيف يطالُ محيطَ مطارِ بيروت.. وفروعا لمؤسسةِ القرضِ الحسنِ المرتبطةِ بحزبِ الله