نشرة السومرية.. مهلة الإطار ورداءة مشاريع الديوانية ومجازر الاحتلال في غزة

# مهلة الإطار تصطدم برفض بعض القوى السنية.. حسم منصب رئيس قد يرحّل الى موعد لاحق# الكشف عن تفاصيل مقتل والي .. العملية تمت بعد متابعة لعدة اشهر، واسفرت عن ضبط ورشة للتفخيخ# في .. انتقادات لرداءة تنفيذ المشاريع الخدمية.. ومطالبات بتفعيل الرقابة ومحاسبة الشركات المنفذة# حماس تطالب بتحرك لوقف مذابح الاحتلال بشمال .. وحزب الله يتبنى عملية استهداف منزل نتنياهو