الخلاف يشتعل بين الكتل حول حسم منصب رئاسة البرلمان

يحاول الاطار حل ازمة رئاسة من خلال تحديد موعد لحسم جلسة التصويت، التي يبدو فيها بان اغلبية قوى الاطار داعمة للمشهداني. تحركات الاطار لتحديد موعد للتصويت قوبلت باستغراب من القيادات السنية، التي نفت علمها باي حول موعد الجلسة او الشخصية المرشحة.إليكم ما قاله سياسيون من كتل مختلفة لكادر السومرية!