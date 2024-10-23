أزمة رئيس البرلمان وضربة قاصمة لداعش في نشرة الظهيرة على السومرية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قصف أوكار لـ"داعش" في كركوك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-504079-638652797091503337.jpg
أزمة رئيس البرلمان وضربة قاصمة لداعش في نشرة الظهيرة على السومرية
خاص السومرية
2024-10-23 | 07:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
878 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم الأربعاء 23 تشرين
الأول
2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.
- منصب رئيس
البرلمان
رهينة الخلاف
السني
,, الحسم يتعرقل رغم ضغط الاطار للتصويت على المرشح الجديد
- مجلس
النجف
يفتح تحقيقا في اجازات منحها المحافظ لشركات غير رصينة ,, وانتقادات لتردي تنفيذ المشاريع بالديوانية
- تدميرُ وكرٍ للارهابيين في
كركوك
بغارةٍ
جوية
.. والامنُ النيابيةُ تؤكدُ انتهاءَ الصفِ الاولِ من
داعش
بعد عمليةٍ حمرين
-
الجيش
الصهيوني يعلن اغتيال صفي الدين في غارة
جوية
على الضاحية.. وحزب الله يستهدف قاعدة بحرية في حيفا
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
ملفات نشرة الظهيرة على السومرية.. بغداد تودع رائحة الكبريت وصفقة استثمار تخلي مدرسة
07:20 | 2024-10-21
انتخابات كردستان واعتقالات ذي قار.. أبرز ملفات نشرة الظهيرة على السومرية
07:23 | 2024-10-17
تلوث بغداد وصمت كردستان الانتخابي في نشرة الظهيرة على السومرية
07:25 | 2024-10-16
عراقجي في بغداد وغارات عنيفة تضرب لبنان.. ملفات السومرية بنشرة الظهيرة
07:24 | 2024-10-13
نشرة
السومرية
الظهيرة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ضربة "موجعة" لمنتخب الأردن قبل مواجهة العراق
رياضة
48.13%
04:51 | 2024-10-22
ضربة "موجعة" لمنتخب الأردن قبل مواجهة العراق
04:51 | 2024-10-22
قرار حكومي بإضافة مخصصات الخطورة المهنية لهذه الفئة من الموظفين
محليات
17.65%
03:37 | 2024-10-22
قرار حكومي بإضافة مخصصات الخطورة المهنية لهذه الفئة من الموظفين
03:37 | 2024-10-22
فضحية تركية هزت الرأي العام العالمي
دوليات
17.41%
14:20 | 2024-10-21
فضحية تركية هزت الرأي العام العالمي
14:20 | 2024-10-21
هزة أرضية تضرب العراق
محليات
16.81%
00:57 | 2024-10-22
هزة أرضية تضرب العراق
00:57 | 2024-10-22
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
Morning Live
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-23
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-23
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
من الأخير
كردستان.. معضلة ما بعد الصندوق - حلقة ٢٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-22
من الأخير
كردستان.. معضلة ما بعد الصندوق - حلقة ٢٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-22
جات بالليل
ارقام وتكسير الأغاني 22-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-22
جات بالليل
ارقام وتكسير الأغاني 22-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-22
العراق في دقيقة
22-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-22
العراق في دقيقة
22-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-22
استديو Noon
سباق مع نون 22-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-22
استديو Noon
سباق مع نون 22-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
يا ليت الشباب يعود يوما 22-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
يا ليت الشباب يعود يوما 22-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-22
طل الصباح
زوم ميوزك فوق النخل 22-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-22
طل الصباح
زوم ميوزك فوق النخل 22-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-22
الأكثر مشاهدة
Morning Live
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
Morning Live
العنوسة .. وتأثيرها بين الضغوط المجتمعية والخيارات الشخصية - حلقة ١٣٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-23
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-23
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٣٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-23
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
52 دقيقة
تأهيل السجناء داخل سجن بابل المركزي - حلقة ١٩ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-22
من الأخير
كردستان.. معضلة ما بعد الصندوق - حلقة ٢٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-22
من الأخير
كردستان.. معضلة ما بعد الصندوق - حلقة ٢٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-22
جات بالليل
ارقام وتكسير الأغاني 22-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-22
جات بالليل
ارقام وتكسير الأغاني 22-10-2024 | 2024
13:00 | 2024-10-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-22
العراق في دقيقة
22-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-22
العراق في دقيقة
22-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-22
استديو Noon
سباق مع نون 22-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-22
استديو Noon
سباق مع نون 22-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
يا ليت الشباب يعود يوما 22-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
يا ليت الشباب يعود يوما 22-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-22
طل الصباح
زوم ميوزك فوق النخل 22-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-22
طل الصباح
زوم ميوزك فوق النخل 22-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-22
اخترنا لك
نشرة السومرية.. موازنة العام المقبل ونتائج انتخابات برلمان كردستان
12:08 | 2024-10-23
منع انشاء معامل جديدة للطابوق في واسط بسبب التلوث!
04:06 | 2024-10-23
تردي تنفيذ المشاريع الخدمية في الديوانية ومطالبات بالمحاسبة!
04:02 | 2024-10-23
في كربلاء... استحداث طرق وتوسيع شوارع بسبب الازدحامات!
03:58 | 2024-10-23
حوادث خطرة واستيرد غير منظم... الدراجات النارية تغزو بغداد!
03:47 | 2024-10-23
الخلاف يشتعل بين الكتل حول حسم منصب رئاسة البرلمان
03:44 | 2024-10-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.