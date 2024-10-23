نشرة السومرية.. موازنة العام المقبل ونتائج انتخابات برلمان كردستان

• حراك مكثف لحث الحكومة على انجاز موازنة العام المقبل مبكرا.. والمعلومات تؤكد: تتضمن ايرادات متنوعة• تعتزم اطلاع مرشحي على النتائج قبل اعلانها.. وتبرر: الاجراء يهدف لانهاء شكوك التزوير• عقب انهاء مهام حنون.. السوداني يقرر تكليف اللامي بمنصب رئيس هيئة• مع تفاقم ازمة الكاز.. أصحاب المولدات يقللون ساعات التشغيل.. والمواطنون يطالبون بوضع حد للازمة• بعد تضارب الانباء حول مصيره.. حزب الله ينعى رسميا هاشم صفي الدين بغارة صهيونية