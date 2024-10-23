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نشرة السومرية.. موازنة العام المقبل ونتائج انتخابات برلمان كردستان
خاص السومرية
2024-10-23 | 12:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
667 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم الأربعاء 23 تشرين
الأول
2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.
• حراك مكثف لحث الحكومة على انجاز موازنة العام المقبل مبكرا.. والمعلومات تؤكد: تتضمن ايرادات متنوعة
•
المفوضية
تعتزم اطلاع مرشحي
الانتخابات
على النتائج قبل اعلانها.. وتبرر: الاجراء يهدف لانهاء شكوك التزوير
• عقب انهاء مهام حنون.. السوداني يقرر تكليف
محمد علي
اللامي بمنصب رئيس هيئة
النزاهة
• مع تفاقم ازمة الكاز.. أصحاب المولدات يقللون ساعات التشغيل.. والمواطنون يطالبون بوضع حد للازمة
• بعد تضارب الانباء حول مصيره.. حزب الله ينعى رسميا هاشم صفي الدين بغارة
جوية
صهيونية
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