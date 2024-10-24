نشرة السومرية.. جدل القوانين وسباق التحالفات والبحث عن حلول لأزمة السكن

# رغم الخلافات والجدل.. مجلس يدرج مجددا الاحوال والعفو العام واعادة العقارات على جدول اعماله# سباق التحالفات في الاقليم يبدأ مبكرا.. لقاءات مكثفة داخل الاروقة السياسية الكردية لتشكيل اغلبية نيابية# لانهاء ازمة السكن.. السوداني يعلن اطلاق مشروع المطوّر العقاري لتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار رمزية# بعد فوزها بجولة التراخيص... شركة صينية تفشل بتلبية متطلبات عقد حقول شمال .. وتمارس الرشوة# الاحتلال يستهدف اللبناني اثناء اخلائه للجرحى في .. وينفذ اعدامات ميدانية بمناطق شمال غزة