أكتوبر 2024.. ثاني أعلى شهر بعدد الصواريخ على إسرائيل بعد شهر الطوفان 2023

وبحسب البيانات التي تتبعتها بشكل خاص، فإن عدد الإنذارات من اطلاق الصواريخ التي تم تسجيلها في أكتوبر 2024، بلغت 6227 إنذارا، ليأتي بالمرتبة الثانية بعد أكتوبر 2023، والذي بلغ فيه عدد الإنذارات 7937 إنذارا.وبالمرتبة الثالثة كان شهر أيلول/سبتمبر 2024 وبلغ 3 الاف انذار، وبعده شهر 2023 وديسمبر 2023، حيث ان بعد ذلك انخفضت الإنذارات منذ مطلع 2024 الى اقل من 500 انذار في كل شهر حتى ارتفاعها في شهري أيلول وتشرين الجاري 2024.