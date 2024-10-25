اجتماعات مكثفة بين الكتل الكردية لتشكيل تحالفات برلمانية

تستعد الكتل لعقد اجتماعات مكثفة للتفاوض على تشكيل تحالفات برلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان العليا نجاح الانتخابات، وذلك بعدَ تأخيرٍ لأكثرَ من عامينِ بسببِ الخلافاتِ السياسيةِ حولَ قانونِ .ماذا قال المراقبون لهذا الملف في هذا التقرير من السومرية؟