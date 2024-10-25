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اجتماعات مكثفة بين الكتل الكردية لتشكيل تحالفات برلمانية

خاص السومرية

2024-10-25 | 04:59 2024-10-25T04:59:09+00:00
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اجتماعات مكثفة بين الكتل الكردية لتشكيل تحالفات برلمانية

المصدر:
السومرية
169 مشاهدة

عقب انتهاء التصويت... مفاوضات داخل الاروقة السياسية الكردية لتشكيل التحالفات

تستعد الكتل الكردية لعقد اجتماعات مكثفة للتفاوض على تشكيل تحالفات برلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان المفوضية العليا نجاح الانتخابات، وذلك بعدَ تأخيرٍ لأكثرَ من عامينِ بسببِ الخلافاتِ السياسيةِ حولَ قانونِ الانتخابات.

ماذا قال المراقبون لهذا الملف في هذا التقرير من السومرية؟
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