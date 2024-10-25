اكثر من 100 مليار دولار على مشروع الطاقة وواقع الكهرباء يتراجع!

ملف الطاقة... واقع يتراجع رغم صرف اكثر من 100 مليار دولار على مشروع الطاقة



على مدار سنوات، أُنفقت مليارات الدولارات على قطاع الطاقة في العراق، لكن الأزمة لا تزال قائمة. فممارسات الفساد والعقود الوهمية تواصل الهيمنة على هذا القطاع دون أي ملاحقة قانونية.



إليكم ما قاله مواطنون لكادر في هذا التقرير!