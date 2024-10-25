نشرة السومرية.. تأرجح منصب رئاسة البرلمان وجدل تمرير القوانين بمبدأ "السلة الواحدة"

# السلةُ الواحدةُ تعودُ الى البرلمانِ عبر قوانينِ العفو والاحوالِ واعادةِ العقارات .. وجلسةُ الاحدِ تكشفُ المواقف#منصبُ رئيسِ البرلمانِ يتأرجح..اصرارٌ اطاريٌ لحسمِ المنصب .. وترقبٌ سنيٌ لتمريرِ التوافقات#النتائجُ الاوليةُ لانتخاباتِ تدفعُ القوى نحو التحالفات .. ودعواتٌ حزبيةٌ لتشكيلِ حكومةٍ ائتلافية#مجازرُ صهيونيةٌ جديدةٌ في ولبنان .. والعراقُ يحذرُ من اتساعِ نطاقِ الحربِ في المنطقة