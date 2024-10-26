62% منهم نساء وأطفال.. آخر الأرقام والبيانات عن اللبنانيين في العراق

وبحسب بيانات المفوضية لشؤون اللاجئين التي تتبعتها نيوز بشكل خاص، فإنه حتى 20 أكتوبر الجاري، وصل 16 الفا و727 لبنانيا الى العراق، معظمهم عبر منفذ القائم الحدودي حيث دخل عبر القائم 9552 شخصا، فضلا عن 6248 شخصا دخلوا عبر مطار بغداد، فضلا عن خول 927 شخصا عبر مطار النجف.وتشير البيانات الى ان خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد اللبنانيين الذين وصلوا عبر القائم 375 شخصاً يوميا، كما تظهر البيانات ان اللاجئين من بينهم عدد قليل من الجنسيات السورية.وبحسب البيانات فان 43% من اللبنانيين الوافدين تتم استضافتهم في النجف وكربلاء، اما الاعداد المتبقية تنتشر في محافظات مختلفة وجنوب العراق، بما في ذلك في بابل ونينوى، حيث تتصدر النجف وكربلاء اللبنانيين الوافدين، تليها بابل والقادسية، ثم نينوى، ثم السماوة.ويقدر أن 62% من الوافدين اللبنانيين هم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 50% من الأسر ترأسها .وتشير المعلومات الى ان بدأ بنقل الوافدين الجدد الى بابل بدلا من النجف وكربلاء لان مرافق الإقامة وصلت الى طاقتها الاستيعابية.