نشرة السومرية.. الخلافات تسيطر على مواقف القوى السنية والتلكؤ يخيم على مشاريع الديوانية

# بعد أسابيع من الترقب.. "إسرائيل" تشن هجوما محدودا على .. وواشنطن تؤكد عدم المشاركة فيه# يحذر من توسع دائرة الصراع في المنطقة.. ويطالب الدولي بوضع حدٍ للاعتداءاتِ الصهيونية# الخلافات تسيطر على مواقف القوى السنية بدعم مرشح توافقي لرئاسة .. ودعوة لعقد اجتماع طارئ# رغم الميزانيات الضخمة، التلكؤ يخيم على انجاز مشاريع الديوانية.. واللجان الرقابية تؤشر مخالفات وفساد