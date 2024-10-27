إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الأحد 27 تشرين 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.



اعمدةُ الدخانِ تغطي سماءَ .. الدفاعُ المدني يكافحُ للسيطرةِ على حريقٍ كبيرٍ شرقي



البرلمانُ يفشلُ في تمريرِ ثلاثةِ قوانينَ مهمةٍ بسلةٍ واحدة .. ومنصبُ الرئيسِ رهنُ التوافقات



يُصدرُ توجيهاتٍ جديدةً بشأنِ مكافحةِ الفساد.. والقضاءُ والنزاهةُ يبحثانِ غسيلَ الأموال



حكومةُ الاقليمِ تنتظرُ التشكيل .. مغازلاتٌ حزبيةٌ لتولي السلطة .. ومقاطعاتٌ اسلاميةٌ بسببِ التزوير



ردا على الانتهاكاتِ الصهيونية .. عمليتا دهسٍ تطالانِ جنودا في تلِ ابيب .. خمسونَ شخصا بين قتيلٍ وجريح

اعمدةُ الدخانِ تغطي سماءَ .. الدفاعُ المدني يكافحُ للسيطرةِ على حريقٍ كبيرٍ شرقيالبرلمانُ يفشلُ في تمريرِ ثلاثةِ قوانينَ مهمةٍ بسلةٍ واحدة .. ومنصبُ الرئيسِ رهنُ التوافقاتيُصدرُ توجيهاتٍ جديدةً بشأنِ مكافحةِ الفساد.. والقضاءُ والنزاهةُ يبحثانِ غسيلَ الأموالحكومةُ الاقليمِ تنتظرُ التشكيل .. مغازلاتٌ حزبيةٌ لتولي السلطة .. ومقاطعاتٌ اسلاميةٌ بسببِ التزويرردا على الانتهاكاتِ الصهيونية .. عمليتا دهسٍ تطالانِ جنودا في تلِ ابيب .. خمسونَ شخصا بين قتيلٍ وجريح