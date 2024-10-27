لماذا تاجلت القوانين المهمة اليوم؟

نيوز – دولي

اعلنت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، عن أسباب تأجيل القوانين بجلسة مجلس اليوم.

وقالت محمد لـ نيوز، ان "أسباب تاجيل اعادة العقارات والعفو العام والاحوال الشخصية والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي هي عدم الاتفاق ما بين الكتل السياسية"، مبين ان "الفقرة الاولى من جدول الاعمال كانت تخص الكرد التركماني والفقرة الثانية كان مطالب الشيعة والفقرة الثالثة مطالب السنة".

وأضافت ان "ذلك أدى الى عدم الاتفاق وحصلت المشكلة ولم تتفق الكتل بينها وتاجلت تلك الفقرات من جدول اعمال جلسة اليوم"، متوقعة "الاتفاق على جلسة الثلاثاء لتمرير القوانين".

وذكرت ان "كتلا سنية رفضت قانون إعادة العقارات وترفض الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة"، لافتة الى ان "القانون يعيد الحق الى المواطنين المصادرة اموالهم واملاكهم واراضيهم".

ودعت الى "التفاوض على القوانين الخلافية"، موضحة ان "جلسة اليوم تضمنت تمرير القوانين بسلة واحدة كونها تشمل جميع العراقيين".