مهلة الإطار واختيار خليفة السيد نصر الله.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الثلاثاء 29 تشرين 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- تسريبات صوتية منسوبة لمدير هيئة الضرائب تتضمن تلاعبا بالسجلات مقابل الرشوة.. والسوداني يوجه بتحقيق عاجل



- الاطار يحدد مهلة جديدة لاختيار رئيس .. والبيت التشريعي يلتئم مجددا لاقرار القوانين الجدلية الثلاث



- استهداف مضافة للدواعش بجبال حمرين.. وانطلاق عملية لتمشيط المنطقة المستهدفة وكشف عدد قتلى الارهابيين



- بعد نحو شهر على استشهاد نصر الله.. انتخاب نعيم امينا عاما لحزب الله اللبناني

- تسريبات صوتية منسوبة لمدير هيئة الضرائب تتضمن تلاعبا بالسجلات مقابل الرشوة.. والسوداني يوجه بتحقيق عاجل- الاطار يحدد مهلة جديدة لاختيار رئيس .. والبيت التشريعي يلتئم مجددا لاقرار القوانين الجدلية الثلاث- استهداف مضافة للدواعش بجبال حمرين.. وانطلاق عملية لتمشيط المنطقة المستهدفة وكشف عدد قتلى الارهابيين- بعد نحو شهر على استشهاد نصر الله.. انتخاب نعيم امينا عاما لحزب الله اللبناني