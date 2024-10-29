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جولة حصرية للسومرية داخل المنطقة الأثرية في جامع النوري... ماذا يوجد فيها؟

خاص السومرية

2024-10-29 | 09:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جولة حصرية للسومرية داخل المنطقة الأثرية في جامع النوري... ماذا يوجد فيها؟
411 مشاهدة

توجّه فريق برنامج "رحال" مع الاعلامي علاء بتي في حلقته السابقة، الّتي عُرِضت يوم السبت 19 تشرين الاول، إلى جامع النوري ومئذنة الحدباء في الموصل. وهي المرّة الاولى الّتي تدخل فيها كاميرا إلى هذا المكان، الّذي يعود تاريخه إلى أكثر من 800 عام، من أجل توثيق ورشة الاعمال الجارية هناك.

بعد أعوامٍ على تفجير جامع النوري من قبل التنظيم الارهابي "داعش" وإطلاق منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" مشروع "إعادة روح الموصل"، دخلت كاميرا السومرية في جولةٍ حصرية إلى مئذنة الحدباء، حيث يتبقى فيها بعض التعديلات الانشائية البسيطة قبيل فتح أبوابها أمام الزوار.
 
 
ويتولّى صيانة المئذنة فريق إيطالي متخصّص بمعالجة القطع المتضرّرة ويساعده مجموعة من طلاب كلّية الفنون الجميلة. ومن المتوقع أن ينتهي العمل فيها في منتصف شهر تشرين الثاني.
وتجدر الاشارة إلى أنّ مئذنة الحدباء تتألّف من قاعدتين القاعد الحجرية و الطابوخ الّتي تتمّ عليه الزخارف. كما يبلغ ار تفاعها نحو 45 مترًا. أمّا بالنّسبة إلى تسميتها بالحدباء، فذلك يعود إلى القرن الابع عشر عندما أصبح انحناؤها باديًا للعيان.
 
 
لم يكتفِ فريق "رحال" بتفقّد مئذنة الحدباء وجامع النوري فحسب، بل دخل إلى المنطقة الاثرية الموجودة تحت الجامع. هذه المنطقة لم تُفتح منذ أيّام نور الدين زنكي أي منذ ما يقارب 860 عامًا.
وبحسب ما كشف أحد العمال لكادر السومرية، فإنّ هذه المنطقة الاثرية وُجدَت عن طريق الصدفة بعد التفجير. وقد استغرق الوصول إليها بشكلٍ كامل 8 أشهر من العمل اليوم.
تتألف هذه المنطقة من حمامات وأماكن للوضوء، نظرًا إلى أنّ البيوت قديمًا كانت تخلو منها. فعندما يأتي المصلون إلى الجامع كانوا يتوضؤون فيها قبل الصلاة. وتجدر الاشارة إلى أنّ مساحة هذا المصلى أو المنطقة الاثرية تفوق مساحة المصلى الاصلي قبل تفجيره. 
 

وحتّى الآن، وصلت نسبة العمل إلى 80% ومن المتوقّع أن يُعاد افتتاح الجامع في مطلع العام المقبل.

يُذكر أنّ "رحال" هو برنامج اجتماعي ترفيهي من تقديم الاعلامي علاء بتي، يُسلّط الضوء على حياة شرائح من المجتمع العراقي. بالاضافة الى الاماكن السياحية داخل العراق وخارجها، وبالأخصّ البعيدة عن وسائل الإعلام. ويحاول علاء بتي التعايش مع هذه الاماكن وتعريف المشاهدين على طريقة حياتهم ويوثّق عاداتهم وتقاليدهم والمهن التي يمارسونها. ويُعرض كل سبت الساعة 20:30 مساءً بتوقيت بغداد على "السومرية.

لمتابعة جميع حلقات "رحال" على موقع "السومرية"، انقر هنا.


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