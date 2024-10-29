جولة حصرية للسومرية داخل المنطقة الأثرية في جامع النوري... ماذا يوجد فيها؟

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A post shared by Alsumaria TV-قناة السومرية (@alsumariatv)
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A post shared by Alsumaria TV-قناة السومرية (@alsumariatv)
وحتّى الآن، وصلت نسبة العمل إلى 80% ومن المتوقّع أن يُعاد افتتاح الجامع في مطلع العام المقبل.
يُذكر أنّ "رحال" هو برنامج اجتماعي ترفيهي من تقديم الاعلامي علاء بتي، يُسلّط الضوء على حياة شرائح من المجتمع العراقي. بالاضافة الى الاماكن السياحية داخل العراق وخارجها، وبالأخصّ البعيدة عن وسائل الإعلام. ويحاول علاء بتي التعايش مع هذه الاماكن وتعريف المشاهدين على طريقة حياتهم ويوثّق عاداتهم وتقاليدهم والمهن التي يمارسونها. ويُعرض كل سبت الساعة 20:30 مساءً بتوقيت بغداد على "السومرية.
لمتابعة جميع حلقات "رحال" على موقع "السومرية"، انقر هنا.