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نشرة السومرية.. اتفاق عراقي تركي على توحيدِ المواقفِ وامطار بغداد تستنفر كوادر الامانة

خاص السومرية

2024-11-01 | 12:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نشرة السومرية.. اتفاق عراقي تركي على توحيدِ المواقفِ وامطار بغداد تستنفر كوادر الامانة
1,720 مشاهدة

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة 1 تشرين الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.

اتفاق عراقي تركي على توحيدِ المواقفِ بشأن تطوراتِ المنطقةِ.. وتفعيل مذكراتِ التفاهمِ المشترك

• بعد شغور امتد لنحو عام.. ازمة رئاسة البرلمان تنتهي باختيار المشهداني رئيسا بقرار الاغلبية

• المكون الايزيدي يشكو من تعرضه لاعتداءات وانتهاكات في سنجار.. ويطالب الجهات الحكومية بالتدخل

• بفعل الامطار.. مجسر قرطبة يتحول الى شلال متدفق.. وامانة بغداد تستنفر لتصريف المياه من الشوارع
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