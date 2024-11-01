نشرة السومرية.. اتفاق عراقي تركي على توحيدِ المواقفِ وامطار بغداد تستنفر كوادر الامانة

• على توحيدِ المواقفِ بشأن تطوراتِ المنطقةِ.. وتفعيل مذكراتِ التفاهمِ المشترك• بعد شغور امتد لنحو عام.. ازمة رئاسة تنتهي باختيار المشهداني رئيسا بقرار الاغلبية• المكون الايزيدي يشكو من تعرضه لاعتداءات وانتهاكات في سنجار.. ويطالب الجهات الحكومية بالتدخل• بفعل الامطار.. مجسر قرطبة يتحول الى شلال متدفق.. وامانة تستنفر لتصريف المياه من الشوارع