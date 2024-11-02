نشرة السومرية.. تحرك برلماني لحسم القوانين المعطلة وخمس وزارات في قائمة التعديل المرتقب

# تعديل مرتقب في الكابينة الحكومية يشمل خمس وزارات، اجراءٌ قد يصطدم بمعارضة حزبية شديدة# عقب حسم رئاسة .. تحركات نيابية لحل الملفات العالقة.. وتمرير القوانين المعطلة منذ سنوات# شوارع تخرج عن الخدمة بفعل الامطار.. والمواطنون في يطالبون بتدابير تحسبا لموجة مطرية وسيول# في .. تسعيرة خيالية لاجور بأحد المجمعات.. الاهالي يُصدمون بقوائم بلغت 500 الف دينار شهريا