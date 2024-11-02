عضو بالاطار التنسيقي: العراق لم يتدخل رسميا في اسناد جبهة غزة

وقال الفتلاوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "اراضي واجواء استخدمت باغتيال القادة وضرب ايران"، لافتا الى ان "العراق غير قادر على ايقاف الممارسات الأميركية والتركية".وتابع "الفصائل كانت لديها اليد الطولى في تحرير العراق"، معتبرا ان "تنظيم جزء من المنظومة الاسرائيلية".واكد الفتلاوي، بالقول "لا نحاول جر الى حالة حرب وقتال"، الى ان "العراق لم يتدخل رسميا في اسناد جبهة غزة".وشدد الفتلاوي، على انه "من حق فصائل المقاومة الدفاع عن ارض وسماء العراق".