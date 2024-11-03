نائب سابق: المشهداني مرشح القوى السنية وليس الاطار التنسيقي

وقال العيساوي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، ان "المشهداني هو مرشح القوى السنية ولا صحة لكونه مرشحاً للإطار"، لافتاً الى ان "كل مرشح يحتاج الى دعم القوى السياسية والاطار لم يكن له دورا بتأخر انتخاب رئيس بل القوى السنية هي من تتحمل مسؤولية ذلك".واضاف، ان "الاطار يتحمل مسؤولية المسرحية التي جرت في جلسة انتخاب المشهداني"، معتبرا ان "ما حدث يضرب العملية السياسية بالصميم والمصالح تتقدم على كل شيء ".واشار الى ان "تصريحات المشهداني المثيرة للجدل كانت وهو خارج المنصب".