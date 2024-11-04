نشرة السومرية.. البرلمان يترقب وصول ورقة التعديل الوزاري وغضب بسبب تراجع تجهيز الطاقة

# السيستاني يدعو لاعتماد الكفاءة والنزاهة بإدارة البلد.. ويؤكد ضرورة منع التدخلات الخارجية وتحكيم# يترقب وصول ورقة الوزاري من الحكومة.. يتضمن استبدال الوزراء من الكتل نفسها# السوداني يوجه بتوطين رواتب القطاع الخاص.. ويحدد تموز من العام المقبل موعدا لمغادرة الدفع النقدي# غضب بسبب تراجع تجهيز الطاقة مع بداية الشهر.. اتهامات بالتواطؤ بين محطات واصحاب المولدات# عشية انطلاق الرئاسية الاميركية.. استطلاعات الرأي تظهر تقدم هاريس على ترامب في الولايات المتأرجحة