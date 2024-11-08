نشرة السومرية.. مخاوفُ عراقيةٌ من الغاءِ قرارِ الانسحاب الأمريكي والكشف عن غيابٍ للحساباتِ الختاميةِ

• مع قربِ تولي للسلطة.. مخاوفُ عراقيةٌ من الغاءِ قرارِ الانسحاب.. وغزلٌ روسيٌ ايرانيٌ لتعزيزِ العلاقات• اليساري يكشفُ عن غيابٍ للحساباتِ الختاميةِ.. ويُقصّرُ البرلمانَ بالتصويتِ على الدرجاتِ الخاصة• مسارٌ متعرجٌ بمحادثاتِ تشكيلِ حكومةِ الاقليمِ يُنذرُ بمزيدٍ من التأخيرِ والديمقراطي يفاوضُ الاحزاب• بعد نحوِ عشرِ سنواتٍ على انشائِه.. جسرُ المطيحةِ في البصرةِ مهددٌ بالازالةِ بحجةِ التوسعة