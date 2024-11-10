انتقادات تطال التضخم باعداد المناصب الحكومية دون فائدة ملموسة‎

يبدو ان الترهل الوظيفي صفة لا تقتصر على الموظفين، بل انسحبت الى المناصب العليا في التي تغص بأعداد ضخمة من المسؤولين وتحت عناوين مختلفة، تتقدمهم صفة المستشارين الذيين باتوا يثقلون كاهل دون فائدة.



ويعتبر ملف المناصب في البلاد الأكثر تعقيدا، ففي جانب اخر وتحديدا بما يخص السفراء، هناك أيضا انتقادات لاذعة لعدم حسم الملف الذي لا يزال يدور في فلك المحاصصة السياسية.



ويعتبر ملف المناصب العليا وتعيين المستشارين من اكبر التحديات التي تواجه الحكومة التي ورثت تركة ثقيلة تتمثل باعداد كبيرة عينت تحت عناوين للإرضاء .