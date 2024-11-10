جداول الموازنة واستعدادات اجراء التعداد السكاني في نشرة الظهيرة على السومرية

*البرلمان يخاطب الحكومة للاستفسار عن موعد ارسال جداول الموازنة.. ويطالب بضرورة الاسراع في انجازها*مع قرب حسم الطعون.. الاحزاب الحاكمة في الاقليم تتسابق للتحالف مع الكتل الفائزة تمهيدا لتشكيل الحكومة*استعدادات اجراء التعداد السكاني تصل مراحلها النهائية، أكثر من مئة وعشرين الف باحث ميداني يشاركون في العملية*دوليا.. يباشر باختيار شخصيات إدارته الجديدة.. ويستعد للقاء بايدن في البيت الابيض الأربعاء المقبل