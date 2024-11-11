تعويض لحكومة الاقليم... قرار حكومي برفع كلفة انتاج برميل النفط

تستعد حكومة الإقليم لاستئناف صادراتها النفطية المتوقفة منذ مارس من العام الماضي، وذلك بعد صدور قرار حكومي يقضي برفع تكلفة الإنتاج إلى 16 دولارًا للبرميل. ويرجح اقتصاديون أن هذا القرار يهدف إلى حل الخلافات الطويلة بين وأربيل.ماذا قال المختصون للسومرية في هذا التقرير؟