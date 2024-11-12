استمرار الخلافات في ذي قار... وانعكاسات سلبية على الوضعين الامني والاقتصادي

تتزايد المخاوف النيابية مع استمرار الخلافات والتقاطعات السياسية في محافظة ذي قار، من أن تؤثر تلك التوترات على الأوضاع الأمنية والاقتصادية فيها، خاصة في وقت تنتظر استكمال العديد من المشاريع المهمة التي لا تزال قيد التنفيذ.ماذا قال أعضاء في مجلس لكادر في هذا التقرير؟