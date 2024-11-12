باحث قانوني: التسريبات الأخيرة جعلت الحكومة في موقف لا تحسد عليه

وقال الدعمي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة الفضائية، ان "الحكومة في موقف لا تحسد عليه بسبب التسريبات لكبار المسؤولين الحكوميين وهناك ضغط كبيرة على الحكومة واعتقد ان الحكومة هي من خلقت الخصوم ولديها دور كبير في هذه الخصومات التي تولدت بسبب اختيار شخصيات وفرضها في القرار".وأضاف: "رئيس الوزراء هو من يتحمل الأخطاء التي تقع من قبل فريقه الذي اختاره بنفسه"، وقضية عبد الكريم الفيصل جعلت الحكومة في حرج بسبب إمكانية الحكم على رئيس هيئة المستشارين".وأشار الدعمي الى ان "رئيس الوزراء قبل بخيارات فرضت علية ويجب ان يتحمل المسؤولية امام القضاء".من جهة أخرى بين المختص في النظم السياسية والدستورية، اثير ادريس، ان "التسريب الأخير لمستشار جاءت فيه مليون دولار كم تعني من انقاذ الالاف من من خط الفقر وبناء مدارس وانشاء مستشفيات والكثير من الأشياء التي ممكن ان تحسن حياة العراقيين".وأضاف: "المطبلين دائما يصنعون صورة للرموز على غير حقيقتها والعملية السياسية تقوم على الأشخاص وليس على المؤسسات وهذا ما جعل في هذا الموقف".