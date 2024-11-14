وزيرة المالية متهمة بتلكؤ مشاريع محافظات العراق نتيجة توقف التمويل!

تلكؤ بتنفيذ المشاريع واندثار ببعضها، دفع لاستضافة للوقوف على الاسباب ادت الى توجيه الاتهامات لوزارة المالية ، بتأخير تمويل المشاريع الخدمية منذ العام الفين وثلاثة وعشرين.كيف ردّ المالية اخلاص على تلك الاتهامات؟ تابعوا التقرير من